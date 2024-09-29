Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 8-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють київська Оболонь та петровський Інгулець.
Віктор Блізніченко, фото ФК Оболонь
29 вересня 2024, 11:58
Київська Оболонь та петровський Інгулець зіграють у восьмому турі української Прем'єр-ліги на Оболонь-Арені.
Сергій Шищенко, після розгрому від донецького Шахтаря (0:4), залучив до стартового складу Грисьо на правий фланг оборони, тоді як Вітенчук гратиме в опорній зоні, а Блізніченко розташується на вістрі атаки.
Василь Кобін, на тлі нічиєї проти рівненського Вересу (2:2), використав із перших хвилин Мельничука ліворуч у захисті, тоді як Пушкарьов гратиме праворуч у півзахисті.
Оболонь: Федорівський — Грисьо, Приймак, Дубко, Стасюк — Груша, Вітенчук, Черненко — Мединський, Блізніченко, Суханов.
Запасні: Рибка, Марченко, Карась, Курко, Ломницький, Лук’янчук, Лях, Мороз, Осман, Слободян, Теслюк, Тарануха.
Запасні: Жилкін, Сидоренко, Лосенко, Могильний, Мисик, Лісняк, Дубілей, Козиренко, Богунов, Резепов, Білоцерковець.
Інгулець: Паламарчук — Малиш, Шершень, Вілівальд, Мельничук — Пушкарьов, Волохатий, П’ятов, Козак — Сад, Кисленко.
Гра Оболонь — Інгулець почнеться о 13:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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