Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 8-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють київська Оболонь та петровський Інгулець.

Київська Оболонь та петровський Інгулець зіграють у восьмому турі української Прем'єр-ліги на Оболонь-Арені.

Сергій Шищенко, після розгрому від донецького Шахтаря (0:4), залучив до стартового складу Грисьо на правий фланг оборони, тоді як Вітенчук гратиме в опорній зоні, а Блізніченко розташується на вістрі атаки.

Василь Кобін, на тлі нічиєї проти рівненського Вересу (2:2), використав із перших хвилин Мельничука ліворуч у захисті, тоді як Пушкарьов гратиме праворуч у півзахисті.

Оболонь: Федорівський — Грисьо, Приймак, Дубко, Стасюк — Груша, Вітенчук, Черненко — Мединський, Блізніченко, Суханов.

Запасні: Рибка, Марченко, Карась, Курко, Ломницький, Лук’янчук, Лях, Мороз, Осман, Слободян, Теслюк, Тарануха.



Інгулець: Паламарчук — Малиш, Шершень, Вілівальд, Мельничук — Пушкарьов, Волохатий, П’ятов, Козак — Сад, Кисленко.