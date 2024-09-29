Україна

Новачок Кривбасу поділився враженнями від переходу в новий клуб.

Напередодні Кривбас уклав угоду з французьким нападником Ноа Ндомбазі прямо під час трансляції поєдинку з Олександрією

23-річний француз поділився враженнями від переїзду до Кривого Рогу і розповів про свої плани на майбутнє.

"Це дуже важливо для мене, і я дуже радий сьогодні бути у Кривому Розі, це особливий день. І не тільки для мене, але й для моєї мами та мого брата. Тож ми дуже раді бути тут.

Раніше я знав, що український футбол — це хороший чемпіонат з сильними командами, тому я тут, щоб принести користь своїй новій команді та новим партнерам по клубу. Я знаю, що в цьому чемпіонаті грали видатні футболісти.

До приїзду в Кривий Ріг я тренувався щоденно зі своїм фізіотерапевтом. Звичайно, розумію, що мені доведеться докласти ще більше зусиль, щоб досить швидко повернутися до оптимальної форми. Але наразі я готовий почати займатися з командою і вже дуже хочу дебютувати за Кривбас.

У Кривбасі хочу забивати голи, перемагати якомога більше і досягати найвищих позицій в турнірній таблиці. Нам це під силу", — цитує слова Ндомбазі офіційний сайт Кривбасу.

У сезоні-2023/24 Ноа представляв французький Конкарно. На рахунку нападника два голи та один асист у 26 матчах Ліги 2.