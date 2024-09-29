Україна

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату України, що відбувся 29 вересня 2024 року.

У рамках восьмого туру української Прем'єр-ліги київська Оболонь здобула перемогу над петровським Інгульцем.

Команда Сергія Шищенка таки здобула першу перемогу в цьому розіграші чемпіонату, а от колектив Василя Кобіна так і залишився останнім, хто ще не здобував трьох очок за гру.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Оболонь — Інгулець у рамках 8 туру української Прем'єр-ліги-2024/25:

Оболонь — Інгулець 2:1

Голи: Груша, 58, Блізніченко, 85 — Козак, 90



Оболонь: Федорівський — Грисьо (Карась, 88), Приймак, Дубко, Стасюк (Осман, 66) — Груша (Курко, 88), Вітенчук (Мороз, 88), Черненко — Мединський, Блізніченко, Суханов (Тарануха, 62).



Інгулець: Паламарчук — Малиш, Шершень, Вілівальд, Мельничук — Пушкарьов (Богунов, 70), Волохатий, П’ятов (Лісняк, 87), Козак — Сад (Козиренко, 70), Кисленко (Резепов, 46).



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