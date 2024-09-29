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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 8-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють київські Лівий Берег та Динамо.

Київські Лівий Берег та Динамо зіграють у дербі берегів Дніпра в рамках восьмого туру української Прем'єр-ліги на стадіоні Лівий Берег.

Віталій Первак, після поразки від Олександрії (0:2), залучив до стартового складу Соколова та Самара в обороні, тоді як Приходько гратиме в опорній зоні, Галас розташується ліворуч в атаці, а Кобзар очолить напад.

Олександр Шовковський, на тлі поразки від римського Лаціо (0:3), використав із перших хвилин

Лівий Берег: Механів — Соколов, Якимів, Самар, Шаповал — Приходько, Дедух — М. Когут, Синиця, Галас — Кобзар.

Запасні: Сташків, Фастов, Астахов, Семенов, Сіднней, Дударенко, Співаков, Банада, Косовський, Войцеховський, І. Когут, Непейпієв.



Динамо Київ: Бущан — Караваєв, Попов, Михавко, Вівчаренко — Бражко, Рубчинський — Ярмоленко, Буяльський, Брагару — Герреро.

Запасні: Нещерет, Дячук, Волошин, Шапаренко, Ванат, Андрієвський, Кабаєв, Тимчик, Біловар, Дубінчак, Піхальонок, Михайленко.



Гра Лівий Берег — Динамо Київ почнеться о 18:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.