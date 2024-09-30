Україна

Коментар керманича київської команди.

Головний тренер Динамо Олександр Шовковський відповів на питання представників ЗМІ після гостьової перемоги в матчі УПЛ проти Лівого Берега (0:3).

"У нас доволі щільний графік, ми це чудово розуміємо, та ще й готувалися на фоні не дуже приємного результату в матчі з Лаціо. Але також ми чудово розуміємо, що Ліга Європи та чемпіонат України – це різні турніри, і ми ставимо перед гравцями завдання перемагати в кожному матчі.

Ви знаєте, у першу чергу, хто б не забив гол, це спільні дії команди. І ми, безумовно, виграли сьогоднішню гру, виконавши головне завдання, яке стояло перед нами. А хто поставив цю останню крапку, для мене, як для тренера, неважливо. Я хочу, щоб забивав кожен гравець, нехай це навіть воротар буде – головне, щоб не у свої ворота, безумовно.

Так, після гри ми привітали Тараса та Валентина з цими дебютними голами, так само привітали Макса Дячука, який вийшов уперше на поле після важкої травми.

Стосовно Тараса, то у нього завжди є певні відчуття з приводу привідного м’яза. Така проблема, через яку він навіть останній раз не їздив до розташування збірної. Він відчув дискомфорт, і щоб не посилити пошкодження, ми відразу вирішили зробити цю заміну.

Так само Денис Попов багато пропустив, він починає працювати, провів не так багато тренувань. Тому коли він сказав про дискомфорт, ми так само відразу зробили заміну, щоб не було ускладнень.

Я не оцінюю окремо старт. Ми готуємося до кожної гри. У нас буде доволі непростий період, і робити якісь висновки зараз я би не став. Команда готується у штатному режимі, йде від матчу до матчу. Безумовно, застосовуємо ротацію, щоб усі гравці відчували ігровий ритм, перебували в належних кондиціях, скажімо, в хорошій тренувальній формі. Бо є рівень тренованості та відчуття гри – це зовсім різні дії на полі. Ти можеш контролювати себе в тренувальному процесі, але коли ти виходиш на поле в матчі, ти мусиш робити все на максимумі. Тому я завжди кажу гравцям, що ви ніколи не піднімитеся до рівня своїх очікувань. Так, як ви працюєте на тренуваннях, які напрацьовуєте навички – так ви й будете діяти на полі, коли йде тиск збоку трибун, тиск відповідальності за результат, тиск втоми. Ми намагаємося у тренувальному процесі напрацьовувати моменти, щоб хлопці виходили на поле й робили деякі моменти на автоматі. Але при цьому все одно розуміли, чого ми від них вимагаємо, як це долати і за рахунок чого здійснювати певні дії.

Загалом, у нас було три центральних півзахисники. Це різні дії при різних моментах гри. Ми можемо змінювати та напрацьовуємо різні варіанти, аби мати можливості змінювати свої тактичні дії та щоб не було звикання збоку наших суперників, також ми перебудовуємося по ходу матчів так само залежно від обставин", — сказав Шовковський.

У наступному турі київський Лівий Берег поїде в гості до ковалівського Колосу, тоді як київське Динамо посеред тижня гратиме проти німецького Гоффенгайма в Лізі Європи, а вихідними прийматиме криворізький Кривбас.