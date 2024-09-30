Україна

Коментар півзахисника київської команди.

Автор другого м’яча у ворота Лівого Берега Володимир Бражко поділився враженнями від матчу та свого голу з центру поля.

"Насправді, кожна гра по-своєму складна. Сьогодні теж, за рахунку 1:0, поки я не забив другий, було нервово. Але добре, що перемогли, відчули впевненість перед грою з Гоффенгаймом після двох невдалих матчів. Через цю гру ми добре підготувалися до матчу з Гоффенгаймом.

Добре, що сьогодні перемогли. Ми дуже задоволені. Будемо набирати хід через ігри, бо у нас по суті немає днів для тренувань. Тренуємось через ігри.

Дуже хотів забити, хоча не так собі уявляв гол з центру поля. Уявляв, що заб’ю після перехоплення у два дотики. Але вийшло, що забив в один дотик. І я дуже задоволений, що допоміг команді сьогодні перемогти.

У нас зараз багато матчів і дуже щільний графік. Матч вже за три дні. Зараз вже забуваємо гру з Лівим Берегом і налаштовуємось на Гоффенгайм. Після цього матчу вже будемо думати про матч з Кривбасом", — сказав Бражко.

У наступному турі київське Динамо посеред тижня гратиме проти німецького Гоффенгайма в Лізі Європи, а вихідними прийматиме криворізький Кривбас.