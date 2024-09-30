Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 8-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють луганська Зоря та полтавська Ворскла.
Габріель Ескінья, фото ФК Зоря Луганськ
30 вересня 2024, 17:29
Луганська Зоря та полтавська Ворскла зіграють поміж собою на завершення восьмого туру української Прем'єр-ліги на полі стадіону Динамо ім. В. Лобановського.
Младен Бартулович, після поразки від ковалівського Колосу (0:1), залучив до стартового складу Жуніньйо та Ескінью в центрі оборони, а Будківський та Горбач гратимуть в парі в атаці.
Сергій Долганський, на тлі нічиєї проти криворізького Кривбасу (1:1), використав із перших хвилин Нестеренка в центрі поля.
Зоря: Турбаєвський — Жуніньйо, Ескінья, Джордан, Вантух — Мічин, Дришлюк, Яцик, Антюх — Будківський, Горбач.
Запасні: Сапутін, Мацапура, Тронтель, Кирюханцев, Хахльов, Волошин, Кораблін, Вакула, Слесар, Ндур, Супряга, Башич.
Запасні: Домолега, Єрмолов, Кулаковський, Черниш, Ізотов, Шкрієль, Ковталюк, Прус, Островський, Ндукве, Челядін, Бацула.
Ворскла: Ісенко — Крупський, Гучек, Чорноморець, Пердута — Скляр, Нестеренко, Хрипчук — Кане, Ієде, Мякушко.
Гра Зоря — Ворскла почнеться о 18:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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