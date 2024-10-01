Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату України, що відбувся 30 вересня 2024 року.
Зоря — Ворскла, ФК Зоря
01 жовтня 2024, 07:18
Луганська Зоря у матчі восьмого туру української Прем'єр-ліги здобула впевнену перемогу над полтавською Ворсклою (2:0).
Команда Младена Бартуловича відкрила рахунок на 45 хвилині завдяки точному удару Будківського, а потім наприкінці матчу на 85 хвилині Джорджан подвоїв перевагу луганчан.
Після восьми ігор Зоря набрала 12 очок та посідає сьоме місце в УПЛ, а у Ворскли дев'ять балів і дев'ятий рядок.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Зоря — Ворскла у рамках 8 туру української Прем'єр-ліги-2024/25:
Зоря — Ворскла 2:0
Голи: Будківський, 45 , Джордан, 85.
Зоря: Турбаєвський — Жуніньйо (Кирюханцев, 72), Ескінья, Джордан, Вантух (Тронтель, 89) — Мічин, Дришлюк (Хахльов, 89), Яцик, Антюх — Будківський (Супряга, 90+2), Горбач (Вакула, 88).
Ворскла: Ісенко — Крупський, Гучек, Чорноморець, Пердута — Скляр (Бацула, 65), Нестеренко (Ковталюк, 79), Хрипчук — Кане (Ндукве, 64), Ієде, Мякушко (Черниш, 80).
Попередження: Ескінья.