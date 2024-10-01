Україна

Дмитро Стрільчук через свою дурість потрапив у скандальну історію.

Гравець юнацької команди донецького Шахтаря Дмитро Стрільчук потрапив у скандальну історію.

У своєму Telegram-каналі житомирський клуб виклав відео, на якому Стрільчук публічно ображає "вовків".

"Полісся обурене публічною поведінкою гравця Шахтаря. В одній із соцмереж було опубліковане відео за участі гравця Шахтаря U-19 Дмитра Стрільчука. Футболіст дозволив собі різкі та принизливі вислови щодо Полісся.

Закликаємо керівництво Шахтаря вжити заходів та дотримуватися взаємної поваги. Полісся засуджує прояви неповаги та непристойних образ в інформаційному просторі", — йдеться у заяві Полісся.

Додамо, що 17-річний українець є вихованцем "гірників", але минулий сезон він провів у складі юнацької команди Баварії. Цього сезону він відіграв три матчі, один з яких у Юнацькій лізі УЄФА.