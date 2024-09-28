Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату України, що відбувся 28 вересня 2024 року.
Карпати — Полісся, ФК Полісся
28 вересня 2024, 20:50
У матчі восьмого туру української Прем'єр-ліги житомирське Полісся у гостях обіграло львівські Карпати (3:1).
Рахунок у матчі був відкритий на 18 хвилині зусиллями Крушинського, але лише через одну хвилину Мірошніченко зрівняв цифри на табло.
Наприкінці першого тайму Гуцуляк вивів гостей уперед, а остаточну крапку у матчі поставив Назаренко на 71 хвилині.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Карпати — Полісся у рамках 8 туру української Прем'єр-ліги-2024/25:
Карпати — Полісся 1:3
Голи: Мірошніченко, 19 — Крушинський, 18, Гуцуляк, 45+1, Назаренко, 71.
Карпати: Кемкін — Мірошніченко, Бабогло, Педросо, Саків (Полегенько, 63) — Очеретько (Клименко, 86), Альварес, Чачуа — Підлепенець (Костенко, 46), Луїфер (Пайшао, 56), Бруніньйо (Шах, 63).
Полісся: Волинець — Михайліченко, Віалле, Чоботенко, Смоляков — Мустафаєв (Кушніренко, 56), Мельниченко, Крушинський (Таллес, 46) — Гуцуляк (Йока, 89), Ігор (Устименко, 80), Назаренко (Лєднєв, 72).
Попередження: Крушинський.