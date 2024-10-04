Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 9-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють львівські Карпати та петровський Інгулець.

Львівські Карпати та петровський Інгулець зіграють у дев'ятому турі української Прем'єр-ліги на полі стадіону Україна.

Владислав Лупашко, після поразки від житомирського Полісся (1:3), залучив до стартового складу Адамюка праворуч у захисті, тоді як Шах з'явиться ліворуч в атаці.

Василь Кобін, на тлі поразки від київської Оболоні (1:2), використав із перших хвилин Білоцерковця на правому фланзі півзахисту, тоді як Сітало зіграє в атаці.

Карпати: Кемкін — Адамюк, Бабогло, Педросо, Мірошніченко — Чачуа, Альварес, Бруніньйо — Очеретько, Ігор, Шах.

Запасні: Кінарейкін, Підлепенець, Тлумак, Устименко, Рябов, Кузик, Клименко, Векляк, Костенко, Полегенько, Домчак, Стеніо.



Інгулець: Паламарчук — Малиш, Вілівальд, Шершень, Мельничук — Білоцерковець, П’ятов, Волохатий, Козак — Сад, Сітало.

Запасні: Сметанка, Кисленко, Сидоренко, Лосенко, Мисик, Лісняк, Пушкарьов, Козиренко, Резепов, Чабан, Дубілей.



Гра Карпати — Інгулець почнеться о 18:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.