Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату України, що відбувся 4 жовтня 2024 року.
У рамках дев'ятого туру української Прем'єр-ліги львівські Карпати зіграли внічию з петровським Інгульцем.
Протягом усього матчу команди не змогли реалізувати свої моменти, тому фінальний свисток зафіксував нульову нічию.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Карпати — Інгулець у рамках 9 туру української Прем'єр-ліги-2024/25:
Карпати — Інгулець 0:0
На 83-й хвилині Ігор Невес (Карпати) не забив пенальті (воротар).
Карпати: Кемкін — Адамюк (Полегенько, 74), Бабогло, Педросо, Мірошніченко — Чачуа (Устименко, 90), Альварес, Бруніньйо — Очеретько, Ігор, Шах (Костенко, 74).
Інгулець: Паламарчук — Малиш (Дубілей, 75), Вілівальд, Шершень, Мельничук — Білоцерковець (Пушкарьов, 89), П’ятов (Чабан, 89), Волохатий, Козак — Сад (Лісняк, 75), Сітало (Резепов, 75).
Попередження: Шах — Сітало