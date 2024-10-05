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Захисник Руху прокоментував підготовку до Олександрії.

У рамках дев’ятого туру української Прем’єр-ліги львівський Рух проведе гостьовий матч проти Олександрії.

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Напередодні гри захисник "жовто-чорних" Віталій Роман розповів про підготовку команди.

"Команда розібрала свою гру проти Колоса. Зараз ми з позитивним настроєм готуємось до матчу з Олександрією. Нам не важливо на якому місці знаходиться наш суперник, адже основний акцент в підготовці ми робимо на своїй грі.

Якщо ми сконцентруємось на своїх діях та якісно їх виконаємо на полі, то зможемо потішити вболівальників Руху.

Олександрія завжди була сильною командою. Навіть тоді, коли їм не все вдавалось, адже "містяни" завжди демонстрували цікавий футбол. Зараз Олександрія почала здобувати позитивний результат і перебуває на верхівці турнірної таблиці.

Ми багато працюємо на тренуваннях над діями в атаці. Намагаємось відтворити це в матчах, але, на жаль, нам це не завжди вдається. Кожен гравець докладе зусиль, аби виправити ситуацію і щоб Рух міг створити та реалізувати свої моменти в наступній грі", — заявив український виконавець.

Матч Олександрія — Рух відбудеться 5 жовтня, о 15:30.