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Захисник Вересу прокоментував підготовку до Зорі.

У рамках дев’ятого туру української Прем’єр-ліги рівненський Верес проведе домашній матч проти луганської Зорі.

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Напередодні гри захисник "червоно-чорних" Максим Сміян розповів про підготовку команди.

"Звісно, що після гри проти Шахтаря враження залишились позитивні. Ми зуміли здобути важливу нічию у протистоянні з командою Ліги чемпіонів. Могли, навіть, перемогти. Атмосфера на стадіоні була просто неймовірною. Завжди приємно грати за такої підтримки вболівальників.

Шахтар — дуже мобільна команда. Вони прекрасно грають на м’ячі. Тому, ми не могли протиставити цьому супернику атакувальну модель гри. Думаю, здобути позитивний результат у цій грі нам допомогли, перш за все, терпіння, самовіддача та бажання кожного з гравців команди.

Після гри я переглядав епізод із пенальті на Криськіві. Мушу визнати, що порушення правил там справді було. Я не дуже вдало зіграв у штрафному майданчику.

У роздягальні після гри панував позитивний настрій, але не було жодної ейфорії. У нас немає часу святкувати. Розуміємо, що попереду дуже важливі матчі, де нам треба набирати залікові бали.

Сподіваюсь, що ця нічия позитивно на нас вплине. Насамперед, психологічно. Додасть нам трішки впевненості, якої не вистачало після не зовсім вдалих поєдинків з Лівим Берегом, Поліссям та Інгульцем.

Так, раніше я виступав за Зорю. Навіть, устиг дебютувати з цієї командою у єврокубках. Але для мене ця гра не матиме принципового характеру. Налаштовуюсь, як і на всіх інших суперників.

Досі цікавлюся матчами цієї команди. Знаю, що Зорю влітку залишили декілька провідних футболістів, але на їх місце прийшли нові, не менш якісні.

У Зорі достатньо індивідуально сильних виконавців. Команда добре грає на вільному просторі, швидко переходить з оборони в атаку.

Очікую цікавого і бойового протистояння. А що запропонує нам Зоря — дізнаємось у суботу. Думаю, ми будемо до цього готовими.

Ми граємо на власному полі. Найбільша наша сила — наші вболівальники. Це наочно продемонстрував матч із Шахтарем. Підтримка трибун була шаленою. У реаліях нинішнього чемпіонату України командам суперників дуже непросто грати під таким тиском трибун", — заявив український виконавець.

Матч Верес — Зоря відбудеться 5 жовтня, о 13:00.