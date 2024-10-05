Україна

Форвард Вересу прокоментував підготовку до Зорі.

У рамках дев’ятого туру української Прем’єр-ліги рівненський Верес проведе домашній матч проти луганської Зорі.

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Напередодні гри новачок "червоно-чорних" Самуель Нонго розповів про свою адаптацію в новому колективі.

"Я радий нарешті бути у Рівному. Мене тут дуже тепло прийняли: як тренерський штаб, так і футболісти.

Як виник варіант із Вересом? Зі мною вийшов на зв‘язок спортивний директор клубу, ми довго спілкувались щодо можливого переїзду до України. І, зрештою, я вирішив, що це хороший варіант для продовження кар'єри.

Сподіваюсь, тут я зможу прогресувати. Що ще мене привабило в цій команді — це вболівальники. Знаю, що у Рівному вони справді неймовірні.

Основна моя позиція — правий вінгер. А головними перевагами вважаю швидкість та мобільність. Загалом мені подобається 11 номер. Але у Вересі він вже зайнятий, тому я вирішив грати під 90.

Тут, у Рівному, я хочу проявити себе якнайкраще. Мрію, щоб цей сезон видався вдалим для мене і всієї команди", — заявив камерунський виконавець.

Матч Верес — Зоря відбудеться 5 жовтня, о 13:00.