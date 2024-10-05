Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 9-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють рівненський Верес та луганська Зоря.
Марко Мрвальєвич, фото ФК Верес
05 жовтня 2024, 11:58
Рівненський Верес та луганська Зоря зіграють у дев'ятому турі української Прем'єр-ліги на рівненському Авангарді.
Олег Шандрук, після нічиєї проти донецького Шахтаря (1:1), залучив до стартового складу Шарая ліворуч у півзахисті, тоді як Мрвальєвич очолить атаку.
Младен Бартулович, на тлі перемоги над полтавською Ворсклою (2:0), використав із перших хвилин Башича в центрі поля.
Верес: Кожухар — Протасевич, Гончаренко, Вовченко, Сміян — Кльоц, Яго — Луан, Годя, Шарай — Мрвальєвич.
Запасні: Ющишин, Когут, Гакман, Чечер, Шевченко, Кучеров, Баран, Волчков, Дахновський, Нонго, Гайдучик.
Запасні: Сапутін, Мацапура, Тронтель, Нваезе, Гусєв, Слесар, Дришлюк, Хахльов, Вакула, Кораблін, Беніто, Супряга.
Зоря: Турбаєвський — Жуніньйо, Ескінья, Джордан, Вантух — Мічин, Башич, Яцик, Антюх — Горбач, Будківський.
Гра Верес — Зоря почнеться о 13:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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