Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 9-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють рівненський Верес та луганська Зоря.

Рівненський Верес та луганська Зоря зіграють у дев'ятому турі української Прем'єр-ліги на рівненському Авангарді.

Олег Шандрук, після нічиєї проти донецького Шахтаря (1:1), залучив до стартового складу Шарая ліворуч у півзахисті, тоді як Мрвальєвич очолить атаку.

Младен Бартулович, на тлі перемоги над полтавською Ворсклою (2:0), використав із перших хвилин Башича в центрі поля.

Верес: Кожухар — Протасевич, Гончаренко, Вовченко, Сміян — Кльоц, Яго — Луан, Годя, Шарай — Мрвальєвич.

Запасні: Ющишин, Когут, Гакман, Чечер, Шевченко, Кучеров, Баран, Волчков, Дахновський, Нонго, Гайдучик.



Зоря: Турбаєвський — Жуніньйо, Ескінья, Джордан, Вантух — Мічин, Башич, Яцик, Антюх — Горбач, Будківський.