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Керманич Карпат прокоментував нічию проти Інгульця.

Львівські Карпати в рамках дев’ятого туру української Прем’єр-ліги на власному полі зіграли внічию проти петровського Інгульця.

Карпати — Інгулець 0:0 Відео найкращих моментів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "левів" Владислав Лупашко прокоментував виступ власної команди.

"Така кількість моментів завжди є достатньою, щоб перемагати. Сподобалось те, що у нас були гольові нагоди від початку матчу і до кінця. Результат сьогодні залежав від завершальних дій. На жаль, їх не відбулось.

Хоча забили два голи з офсайду, не реалізували пенальті, створили багато моментів для того, щоб виграти. Якість гри була на досить високому рівні.

Футболісти повинні вирішувати на футбольному полі ці моменти в плані того, що вони відпрацьовують на тренуванні. Коли гравець узяв м’яч для пробиття пенальті, то його не повинні збивати. Якщо ухвалив рішення бити, то має робити це.

Такі моменти дуже важливі, тож ми повинні завжди підтримувати один одного. Ігор не забив, але ми не повинні вішати на нього всіх собак через те, що ми не виграли цей поєдинок.

Інгулець? Команда дуже змінилась, особливо малюнок гри. Там дуже цікаві гравці, їхні рішення є нестандартними для УПЛ в контексті гри на м’ячі. Загалом команда грає у зовсім інший футбол, порівняно з тим, який ми грали в Першій лізі, коли я був тренером", — заявив український фахівець.

У наступному турі львівські Карпати проведуть гостьове дербі проти Руху.