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Керманич Інгульця прокоментував нічию проти Карпат.

Петровський Інгулець у рамках дев’ятого туру української Прем’єр-ліги зіграли внічию проти львівських Карпат на полі суперників.

Карпати — Інгулець 0:0 Відео найкращих моментів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "козаків" Василь Кобін прокоментував виступ власної команди.

"Якщо говорити загалом, то так, гра мені сподобалась. Було багато моментів: як біля наших воріт, так і поруч із воротами Карпат. Сьогодні гравців підвела реалізація. Можливо, на це вплинули погодні умови. Зважаючи на усі події, які відбувались на полі, ми задоволенні нічиєю. Це справедливий результат. Можливо, Карпати були трохи ближчими до перемоги завдяки пенальті. Наші гравці сьогодні провели хороший матч, але підвела реалізація.

Потрібно зважати на всі умови. Якщо голкіпер відбиває пенальті на 82-й хвилині, то можна вважати що Карпати були ближчими до перемоги. Якби ми забили першими, то все складалося б по-іншому. Обидві команди грали у якісний футбол. Було багато ударів, прострілів, багато довелось працювати голкіперам та захисникам.

Я думаю, що глядачі мають бути задоволені футболом. Не забили, але… Є такий фактор, як майстерність. Без неї ніяк. Багато можливостей гравці не реалізували.

У попередньому турі в матчі проти Оболоні ми пропустили другий гол після подібної ситуації. Гравець так само вимкнувся з гри і ми пропустили. Ми зробили висновки після того моменту. Молодий футболіст зробив висновок, що не потрібно зупинятись, треба грати до кінця. У цьому моменті він не зупинився, піднявся і дограв епізод до кінця", — заявив український фахівець.

У наступному турі львівські Карпати проведуть гостьове дербі проти Руху.