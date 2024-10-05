Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 9-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють Олександрія та львівський Рух.
Юрій Климчук, фото ФК Рух
05 жовтня 2024, 14:29
Олександрія та львівський Рух зіграють на Ніці в рамках дев'ятого туру української Прем'єр-ліги.
Руслан Ротань, після перемоги над криворізьким Кривбасом (1:0), залучив до стартового складу Бєляєва ліворуч в атаці.
Віталій Пономарьов, на тлі нічиєї проти ковалівського Колосу (0:0), використав із перших хвилин Климчука на правому фланзі нападу.
Олександрія: Єрмаков — Кравченко, Кампуш, Шабанов, Мартинюк — Ковалець, Калюжний, Смирний — Беззера, Філіппов, Бєляєв.
Запасні: Макаренко, Шевченко, Костишин, Мишньов, Логінов, Плакса, Ващенко, Скорко, Копина, Козак, Шостак, Погорілий.
Рух: Ледвій — Сич, Холод, Дідик, Роман — Федор, Підгурський, Притула — Климчук, Краснопір, Карабін.
Запасні: Герета, Товарницький, Лях, Семотюк, Руніч, Плюман, Клайвер, Квасниця.
Гра Олександрія — Рух почнеться о 15:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.