Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 9-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють Олександрія та львівський Рух.

Олександрія та львівський Рух зіграють на Ніці в рамках дев'ятого туру української Прем'єр-ліги.

Руслан Ротань, після перемоги над криворізьким Кривбасом (1:0), залучив до стартового складу Бєляєва ліворуч в атаці.

Віталій Пономарьов, на тлі нічиєї проти ковалівського Колосу (0:0), використав із перших хвилин Климчука на правому фланзі нападу.

Олександрія: Єрмаков — Кравченко, Кампуш, Шабанов, Мартинюк — Ковалець, Калюжний, Смирний — Беззера, Філіппов, Бєляєв.

Запасні: Макаренко, Шевченко, Костишин, Мишньов, Логінов, Плакса, Ващенко, Скорко, Копина, Козак, Шостак, Погорілий.



Рух: Ледвій — Сич, Холод, Дідик, Роман — Федор, Підгурський, Притула — Климчук, Краснопір, Карабін.

Запасні: Герета, Товарницький, Лях, Семотюк, Руніч, Плюман, Клайвер, Квасниця.



Гра Олександрія — Рух почнеться о 15:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.