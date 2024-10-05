Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату України, що відбувся 5 жовтня 2024 року.
Верес — Зоря, Getty Images
05 жовтня 2024, 15:51
У рамках дев'ятого туру української Прем'єр-ліги рівненський Верес здобув вольову перемогу над луганською Зорею.
Незважаючи на те, що "мужики" відкрили рахунок на 9-ій хвилині завдяки зусиллям Горбача, у подальшому голи Мрвальєвича та Луана принесли до активу рівненської команди три очки.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Верес — Зоря у рамках 9 туру української Прем'єр-ліги-2024/25:
Верес — Зоря 2:1
Голи: Мрвальєвич, 19, Луан, 54 — Горбач, 9
Верес: Кожухар (Когут, 46) — Протасевич (Гакман, 46, Чечер, 75), Гончаренко, Вовченко, Сміян — Кльоц, Яго — Луан, Годя (Кучеров, 65), Шарай — Мрвальєвич (Гайдучик, 61).
Зоря: Турбаєвський — Жуніньйо (Беніто, 69), Ескінья, Джордан, Вантух — Мічин, Башич (Супряга, 58), Яцик (Тронтель, 69), Антюх — Горбач (Хахльов, 58), Будківський.
Попередження: Луан, Когут — Горбач, Башич, Супряга, Вантух