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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 9-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють ковалівський Колос та київський Лівий Берег.

Ковалівський Колос та київський Лівий Берег зіграють у дев'ятому турі української Прем'єр-ліги в Ковалівці.

Олександр Поздєєв, після нічиєї проти ковалівського Колосу (0:0), використав із перших хвилин Велетня та Криворучка під нападником.

Віталій Первак, на тлі поразки в дербі від Динамо (0:3), залучив до стартового складу Семенова до центру оборони.

Колос: Пахолюк — Козік, Краснічі, Бондаренко, Цуріков — Оріховський, Демченко — Велетень, Криворучко, Третьяков — Болівар.

Запасні: Горох, Мисак, Бурда, Лучкевич, Ільїн, Гусол, Салабай, Дієго, Алефіренко, Безбородько, Гагнідзе.



Лівий Берег: Механів — Соколов, Якимів, Семенов, Шаповал — Приходько, Дедух — М. Когут, Синиця, Галас — Кобзар.

Запасні: Фастов, Сташків, Дударенко, Сіднней, Астахов, Співаков, Банада, Косовський, Войцеховський, І. Когут, Непейпієв, Сухоручко.



Гра Колос — Лівий Берег почнеться о 18:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.