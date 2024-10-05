Україна

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату України, що відбувся 5 жовтня 2024 року.

У рамках дев'ятого туру української Прем'єр-ліги львівський Рух врятував нічию проти Олександрії на останніх хвилинах зустрічі.

На 88-ій хвилині Олександр Філіппов вивів олександрійців уперед, проте вже у компенсований час львівській команді вдалося повернути паритет на табло за рахунок реалізованого пенальті у виконанні Ігоря Краснопіра.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Олександрія — Рух у рамках 9 туру української Прем'єр-ліги-2024/25:

Олександрія — Рух 1:1

Голи: Філіппов, 88 — Краснопір, 90+9 (пен.)



Олександрія: Єрмаков — Кравченко, Кампуш, Шабанов, Мартинюк — Ковалець (Мишньов, 63), Калюжний, Смирний (Шостак, 63) — Беззера (Копина, 90+1), Філіппов (Скорко, 90+1), Бєляєв (Костишин, 55).



Рух: Ледвій — Сич, Холод, Дідик (Товарницький, 67), Роман — Федор, Підгурський, Притула (Семотюк, 68, Лях, 82) — Климчук (Квасниця, 54), Краснопір, Карабін (Клайвер, 68).



Попередження: Кампуш — Квасниця, Роман, Філіппов