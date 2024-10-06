Україна

Керманич Колосу прокоментував нічию проти Лівого Берега.

У рамках дев’ятого туру української Прем’єр-ліги напередодні ковалівський Колос на власному полі зіграв унічию проти київського Лівого Берега.

Колос — Лівий Берег 0:0 Огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "колосків" Олександр Поздєєв прокоментував виступ власної команди.

"Причиною поганої реалізації, як не банально, є майстерність. Десь трішки не виконали епізод — усе дуже банально, майстерності трішки не вистачило.

Хочеться більше створювати, є деякі структурні моменти, які нам потрібно покращити, щоб ми мали більше можливостей доходити до завершальної зони. Моменти були, і ми дуже засмучені, дуже хотіли перемогти, але десь удачі трішки не вистачило. Із цього складається футбол.

Із позитивного — ми нічого не дали створити супернику. Тільки з наших кутових була велика небезпека. Я цим дуже незадоволений, ми будемо це покращувати, вирішувати.

Ми грали першим номером, домінували, намагались створювати моменти. Хотілось би створювати більше тиску біля воріт суперника. Тоді суперник утомиться, утратить концентрацію, а коли ми даємо їм передишки — вони якісніше обороняються.

Ми дуже хотіли перемогти і засмучені цим результатом", — заявив український фахівець.

У наступному турі ковалівський Колос проведе домашній матч проти донецького Шахтаря.