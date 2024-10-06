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Керманич Лівого Берега прокоментував нічию проти Колосу.

У рамках дев’ятого туру української Прем’єр-ліги напередодні ковалівський Колос на власному полі зіграв унічию проти київського Лівого Берега.

Колос — Лівий Берег 0:0 Огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "лелек" Віталій Первак прокоментував виступ власної команди.

"Після матчу маю тільки позитивні емоції. Здобули одне очко на виїзді проти хорошої команди. У Колосу є багато кваліфікованих футболістів, хороший тренерський штаб.

Ми готувались до цієї гри, знали, проти кого гратимемо. Але в нас були проблеми з виходом з оборони. У нас є над чим працювати.

Щодо гри можу сказати, що задоволений, що не пропустили. У цьому матчі в нас не виходила гра в атаці. Нам ще доведеться трохи страждати, а по-іншому ніяк: ми — дебютанти.

Хотілося б, щоб футболісти грали в пас, щоб не втрачали м’яч у простих ситуаціях. Але від матчу до матчу в нас дуже серйозні опоненти.

Важливо не помилятись біля власних воріт, щоб не допомагати команді суперника.

Погода? Так, вона вплинула на футболістів, із м’ячем було важче працювати, але обидві команди відчули наслідки дощу. Настрій після гри позитивний, гра була за шість очок.

Сьогодні сказав гравцям, що стратегічне завдання на гру — не програти, адже ми з Колосом сусіди в таблиці. Продовжуємо працювати і дивимось тільки вперед!", — заявив український фахівець.

У наступному турі київський Лівий Берег проведе гостьовий матч проти житомирського Полісся.