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Півзахисник Лівого Берега прокоментував нічию проти Колоса.

Київський Лівий Берег напередодні в рамках дев’ятого туру української Прем’єр-ліги зіграв унічию проти ковалівського Колосу на полі суперників.

Колос — Лівий Берег 0:0 Огляд матчу УПЛ

Після завершення гри півзахисник "лелек" Клім Приходько прокоментував виступ власної команди.

"На мою думку, зараз для нас нічия — це позитивний результат. Створили небагато моментів, тому нічиєю можемо бути задоволені. Для нас було важливо не програти і ми цього досягнули.

На жаль, із моментами сьогодні були проблеми, але будемо працювати над грою у заключній третині поля. Сьогодні дуже надійно зіграв Механів, але у деяких епізодах нам щастило.

У психологічному плані не відчували тиску. Перший тайм грали пасивно, але після перерви вдалось перебудуватись. Суперник нас нічим не здивував, адже ми нещодавно грали у контрольному матчі.

Погодні умови нам дещо заважали, але особисто мені подобається грати у дощ. Завжди хочеться перемагати, але треба також зважати на рівень суперників.

У наступному турі гратимемо проти Полісся. Календар у нас складний, але треба боротись і набирати очки", — заявив український виконавець.

У наступному турі київський Лівий Берег проведе гостьовий матч проти житомирського Полісся.