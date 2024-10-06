Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 9-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють житомирське Полісся та полтавська Ворскла.

Житомирське Полісся та полтавська Ворскла зіграють у дев'ятому турі української Прем'єр-ліги на житомирському Центральному.

Імад Ашур, після перемоги над львівськими Карпатами (3:1), використав із перших хвилин Смолякова ліворуч в обороні, тоді як Таллес гратиме в центрі поля.

Сергій Долганський, на тлі поразки від луганської Зорі (0:2), залучив до стартового складу Бацулу на лівий фланг оборони, тоді як Ізотов гратиме в опорній зоні, а Ндукве розташується праворуч в атаці.

Полісся: Волинець — Михайліченко, Віалле, Чоботенко, Смоляков — Таллес Коста, Мельниченко, Крушинський — Гуцуляк, Луїфер, Назаренко.

Запасні: Кудрик, Поспєлов, Брістрич, Пайшао, Шастал, Лєднєв, Мустафаєв, Йока, Кушніренко, Майсурадзе, Тейлор, Сарапій.



Ворскла: Ісенко — Крупський, Гучек, Чорноморець, Бацула — Ізотов, Пердута — Ндукве, Нестеренко, Кане — Ієде.