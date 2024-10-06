Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 9-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють житомирське Полісся та полтавська Ворскла.
Таллес Коста, фото ФК Полісся Житомир
06 жовтня 2024, 12:10
Житомирське Полісся та полтавська Ворскла зіграють у дев'ятому турі української Прем'єр-ліги на житомирському Центральному.
Імад Ашур, після перемоги над львівськими Карпатами (3:1), використав із перших хвилин Смолякова ліворуч в обороні, тоді як Таллес гратиме в центрі поля.
Сергій Долганський, на тлі поразки від луганської Зорі (0:2), залучив до стартового складу Бацулу на лівий фланг оборони, тоді як Ізотов гратиме в опорній зоні, а Ндукве розташується праворуч в атаці.
Полісся: Волинець — Михайліченко, Віалле, Чоботенко, Смоляков — Таллес Коста, Мельниченко, Крушинський — Гуцуляк, Луїфер, Назаренко.
Запасні: Кудрик, Поспєлов, Брістрич, Пайшао, Шастал, Лєднєв, Мустафаєв, Йока, Кушніренко, Майсурадзе, Тейлор, Сарапій.
Запасні: Домолега, Скляр, Ковталюк, Кулаковський, Корнієнко, Островський, Прус, Черниш, Шкрієль.
Ворскла: Ісенко — Крупський, Гучек, Чорноморець, Бацула — Ізотов, Пердута — Ндукве, Нестеренко, Кане — Ієде.
Гра Полісся — Ворскла почнеться о 13:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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