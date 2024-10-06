Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату України, що відбувся 6 жовтня 2024 року.
Полісся — Ворскла, УПЛ
06 жовтня 2024, 16:01
У рамках дев'ятого туру української Прем'єр-ліги житомирське Полісся вирвало перемогу над полтавською Ворсклою.
У першому таймі команди обмінялися забитими м'ячами, а переможця цього протистояння визначив вражаючий дальній удар у виконанні Артема Смолякова (2:1).
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Полісся — Ворскла у рамках 9 туру української Прем'єр-ліги-2024/25:
Полісся — Ворскла 2:1
Голи: Луїфер, 31, Смоляков, 71 — Кане, 40
Полісся: Волинець — Михайліченко, Віалле, Чоботенко, Смоляков — Таллес Коста (Кушніренко, 70), Мельниченко (Мустафаєв, 70), Крушинський (Лєднєв, 63) — Гуцуляк (Тейлор, 83), Луїфер (Пайшао, 63), Назаренко.
Ворскла: Ісенко — Крупський (Ковталюк, 72), Гучек, Чорноморець, Бацула (Корнієнко, 86) — Ізотов, Пердута — Ндукве (Черниш, 46, Скляр, 72), Нестеренко, Кане (Островський, 86) — Ієде.
Попередження: Таллес Коста — Ізотов