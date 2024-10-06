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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 9-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють Динамо Київ та криворізький Кривбас.

Київське Динамо та криворізький Кривбас зіграють у дев'ятому турі української Прем'єр-ліги на стадіоні Динамо ім. В. Лобановського.

Олександр Шовковський, після поразки від німецького Гоффенгайма (0:2), залучив до стартового складу Тимчика та Вівчаренка на флангах оборони, тоді як Рубчинський та Буяльський гратимуть у цнетрі поля, а Ярмоленко та Брагару розташуються на флангах атаки, яку очолить Герреро.

Юрій Вернидуб, на тлі поразки від Олександрії (0:1), використав із перших хвилин Вакулка в опорній зоні, тоді як Задерака гратиме праворуч в атаці.

Динамо Київ: Бущан — Тимчик, Попов, Михавко, Вівчаренко — Михайленко, Рубчинський — Ярмоленко, Буяльський, Брагару — Герреро.

Запасні: Нещерет, Дячук, Волошин, Шапаренко, Ванат, Андрієвський, Караваєв, Кабаєв, Малиш, Саленко, Біловар, Дубінчак.



Кривбас: Кліщук — Бандейра, Романчук, Драмбаєв, Д. Кузик — Бізімана, Вакулко — Задерака, Луньов, Микитишин — Соса.

Запасні: Маханьков, Хома, Понєдєльнік, Шевченко, Каменський, Ілич, Твердохліб, Аморозо, По.



Гра Динамо Київ — Кривбас почнеться о 18:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.