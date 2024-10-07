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Захисник Полісся прокоментував перемогу над Ворсклою.

Напередодні житомирське Полісся в дев’ятому турі української Прем’єр-ліги обіграло полтавську Ворсклу на власному полі.

Полісся — Ворскла 2:1 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри захисник "вовків" Артем Смоляков поділився враженнями від виступу власної команди.

"У моєму результативному ударі не було нічого такого. Я просто зіграв на підбиранні, побачив, що знаходжусь на самоті, після чого пробив.

Чому раніше такого не робив? Бо й м’яч так до мене раніше не відскакував. Зараз побачив, що була нагода, тому й пробив.

Востаннє я забивав Минаю той, скажемо так, красивий гол. Але я радий, що команда перемогла, радий за команду. Це головне.

Окремо хочу пригадати цей момент із вибиванням м’яча з лінії воріт на перших хвилинах. Десь трішки не дограли в обороні, я побачив, що гравець буде бити в дальній кут і я побіг туди та врятував ворота. Тобто й воротарські функції я теж трохи виконую", — заявив український виконавець.

У наступному турі житомирське Полісся прийматиме київський Лівий Берег.