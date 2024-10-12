Україна

У національних командах різних вікових категорій присутні семеро представників клубу.

Головний тренер Полісся Імад Ашур поділився своїми враженнями від виступів його підопічних за збірні, передає офіційний сайт клубу УПЛ.

Спеціаліст зазначив, що кадровий дефіцит через перерву на матчі національних команд є для нього приємним.

"Ми не можемо не радіти тому факту, що гравці нашого клубу привертають до себе увагу національних збірних Я особливо радий тому, що зараз в збірні різних вікових категорій нашої країни ми відправили відразу 7 гравців. Ми не можемо не радіти через вчорашній матч, бо ми перемогли, бо командно збірна показала дисципліновану гру, також через повноцінний дебют у старті Олексія Гуцуляка, через дебют Саші Назаренка, через виклик Богдана Михайліченка. Ми знаємо, що просто так такі речі не можуть траплятися. Також ми вчора слідкували за молодіжкою, сиділи вболівали за них усією командою. Ми вчора дивилися дві гри паралельно, у молодіжки результат не позитивний, якщо дивитися на табло, але в якийсь момент молодіжка дуже добре привертала до себе увагу. Мельниченко проявив себе, Смоляков отримав теж свою нагоду, тому ми не можемо не радіти таким моментам. Караман теж виступив за збірну U19 — це дуже позитивно. Зауважу, що сильного дефіциту не відчувалося, адже поруч з нами є гравці другої команди, на яких ми завжди можемо розраховувати. Ми цей ланцюг хочемо робити ще глибшим — до U19 і далі, щоб ми могли розраховувати на структуру і команда отримувала якісну підтримку від гравців наступної ланки", — заявив Ашур.

Зазначимо, що сьогодні, 12 жовтня, Полісся зіграло внічию з Вересом (0:0) у контрольному поєдинку.