Ліга націй

Півзахисник України прокоментував перемогу над Грузією.

Збірна України напередодні в рамках третього туру Ліги націй УЄФА обіграла Грузію в Познані.

Україна — Грузія 1:0 Відео гола та огляд матчу Ліги націй

Після завершення гри півзахисник "синьо-жовтих" Олександр Назаренко прокоментував виступ власної команди.

"Звісно, що від цього матчу виключно позитивні емоції та найкращі з тих, що взагалі можуть бути у житті. Вітали з партнерами один одного. Дуже задоволений, бо у мене збулась мрія дитинства сьогодні.

Але не буду забігати наперед. Раніше були різні періоди: із травмами або як зараз, загалом успішні. Головне працювати далі, а там подивимось.

Особливо нічим суперники нас не здивували. Ми готувались до них, у Грузії дуже гарна команда, особливо в атакувальній ланці. Тому сьогодні треба було уважно зіграти позаду, щоб не допускати швидких контратак.

Думаю, що це сьогодні вийшло, десь за рахунок жовтих карток. Можна сказати, що зупинили швидких грузинів, у тому числі і Хвічу.

Гол Мудрика? Супер, він красунчик! Дуже шкода, що лівою у другому таймі не забив. Було б мені зручніше там пробити? Мабуть, що так", — заявив український виконавець.

У наступному турі Україна прийматиме Чехію.