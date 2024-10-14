Всі квитки на "Українське Класичне" успішно продано.
Динамо - Шахтар
14 жовтня 2024, 17:50
У рамках 11 туру української Прем'єр-ліги київське Динамо прийматиме донецький Шахтар на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського.
Як повідомляє пресслужба "біло-синіх", усі білети на це протистояння було успішно реалізовано.
"Незважаючи на безпекові обмеження кількості глядачів, чекаємо на гарячу підтримку "біло-синіх" у важливому матчі", — сказано в заяві Динамо.
Нагадаємо, що матч Динамо — Шахтар відбудеться у неділю, 27 жовтня, о 18:00 за київським часом.
Раніше повідомлялося, що Динамо анулювало неофіційно придбані квитки на поєдинок із Шахтарем.