Україна

Всі квитки на "Українське Класичне" успішно продано.

У рамках 11 туру української Прем'єр-ліги київське Динамо прийматиме донецький Шахтар на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського.

Як повідомляє пресслужба "біло-синіх", усі білети на це протистояння було успішно реалізовано.

"Незважаючи на безпекові обмеження кількості глядачів, чекаємо на гарячу підтримку "біло-синіх" у важливому матчі", — сказано в заяві Динамо.

Нагадаємо, що матч Динамо — Шахтар відбудеться у неділю, 27 жовтня, о 18:00 за київським часом.

Раніше повідомлялося, що Динамо анулювало неофіційно придбані квитки на поєдинок із Шахтарем.