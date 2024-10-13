Динамо продовжує боротьбу з перекупниками.
Динамо - Шахтар, фото Динамо
13 жовтня 2024, 21:54
Динамо виступило із заявою, що анулювано неофіційно придбані квитки на матч 11 туру УПЛ проти Шахтаря.
"Ми вдячні за вашу активність і бажання відвідувати матчі Динамо, зокрема матч проти Шахтаря, який відбудеться 27 жовтня. Для нашого клубу підтримка вболівальників — це найголовніше.
І саме для того, щоб на матчі потрапили віддані фани, ФК Динамо Київ продовжує боротьбу з тими, хто намагається спекулювати на квитках.
Ми бачимо всі спроби перекупників обійти систему і не залишимо цього без наслідків.
Завдяки аналізу нашого квиткового оператора, всі акаунти з підозрілими транзакціями були заблоковані, а квитки, придбані з порушеннями, анульовані.
Квитки, придбані через неофіційні ресурси, у перекупників або обхідними шляхами, є недійсними – і не дають право на відвідування матчу.
Будь ласка, купуйте квитки лише на офіційних ресурсах! Тільки так ми разом зупинимо спекуляції з квитками.
Ми як організатори залишаємо за собою право перевіряти документи, що посвідчують особу, на вході, щоб уникнути порушень", — йдеться у заяві.
Матч із Шахтарем відбудеться 27 жовтня.