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Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 18 жовтня 2024 року.

У десятому турі УПЛ-2024/25 Колос зазнав мінімальної домашньої поразки від Шахтаря.

Протягом першого тайму матчу відкрити рахунок не вдалося жодному з колективів. У другій половині зустріч Ілір Краснічі уразив власні ворота, подарувавши гостям перевагу в один гол.

У компенсований час господарі поля ледь не зуміли вирвати нічию, однак автогол Юхима Коноплі було скасовано, тож фінальний свисток зафіксував здобуття "гірниками" трьох очок.

Далі на Колос чекає виїзний матч проти Полісся, тоді як Шахтар гостюватиме в Динамо.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Колос — Шахтар у рамках десятого туру української Прем'єр-ліги-2024/25:

Колос — Шахтар 0:1

Гол: Краснічі, 59 (авт.)



Колос: Пахолюк — Поправка, Краснічі, В. Бондаренко, Цуріков — Гагнідзе, Демченко — Алефіренко (Третьяков, 68), Оріховський (Салабай, 68), Велетень (Безбородько, 75) — Болівар (Дієго, 75).



Шахтар: Різник — Конопля, Бондар, Матвієнко, Педріньйо Азеведо — А. Бондаренко, Криськів, Судаков — Зубков (Марлон, 86), Егіналду (Сікан, 46), Невертон (Кевін, 46).



Попередження: Велетень, Болівар, Дієго — Матвієнко, А. Бондаренко, Судаков