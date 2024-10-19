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Форвард Шахтаря прокоментував перемогу над Колосом.

Напередодні донецький Шахтар у рамках десятого туру української Прем’єр-ліги обіграв ковалівський Колос на полі суперників.

Колос — Шахтар 0:1 Відео гола та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри нападник "гірників" Данило Сікан поділився враженнями від виступу команди.

"Шлях відновлення був непростим, тому що вилетів із колії. Травми для футболіста — це завжди неприємно, особливо не хочеться вилітати з команди за такого календаря й пропускати навіть день або два, а я пропустив значно більше. Утім, я працював щодня, аби повернутися сильнішим.

Зараз, дякувати Богу, нічого не турбує. Працюю далі й сподіваюсь, що все буде добре.

Звичайно, що я не адаптувався до носіння маски. Трішки важко, адже незвично грати з маскою на обличчі, вона дещо заважає дивитись та орієнтуватись у просторі. Проте до цього необхідно звикнути.

Аде так грати мені ще недовго. Можливо, це була моя остання гра в масці. Точно ще не знаю, але мені сказали, що гра з Колосом, імовірно, буде останньою в масці.

Від тренерів чув жарти про Зорро, хтось говорив, що я — Флеш, через блискавку на масці, або Супермен. Ось такі жарти.

Щодо матчу, то це була дуже складна гра. Ми знаємо, що всі виїзні поєдинки з Колосом важкі. Проте здобули важливу перемогу, і нам потрібно витискати максимум з кожної гри, адже втратили багато очок.

Суперники дуже добре обороняються і пропускають мало голів за сезон. Ми розуміємо, що вони не дають грати суперникам і самі грають просто. Складно діяти проти подібних команд, оскільки вони всі разом захищаються і всі разом атакують, це дуже хороша якість.

Очікуємо тільки позитиву від матчу проти Арсеналу. Це дуже важлива гра, і в Лізі чемпіонів ми представлятимемо не тільки Шахтар, а й усю країну. Дуже хочеться отримати позитивний результат від цієї гри, і ми розуміємо, що Арсенал на цю мить є однією з найкращих команд світу.

Хвилювання завжди буде, і це добре, адже такі команди, як Арсенал, роблять тебе тільки сильнішим", — заявив український виконавець.

Наступний матч донецький Шахтар проведе в гостях у київського Динамо.