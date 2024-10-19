Україна

Захисник Колосу прокоментував поразку від Шахтаря.

Ковалівський Колос у рамках десятого туру української Прем’єр-ліги напередодні поступився донецькому Шахтарю на власному полі.

Колос — Шахтар 0:1 Відео гола та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри фланговий захисник "чорно-білих" Єгор Поправка поділився враженням від виступів команди.

"Це для мене дуже високий рівень. Шахтар постійно грає в Лізі чемпіонів, тоді як я проводжу тільки перший свій сезон в УПЛ. Дуже тяжко грати, тим паче після такого мікропошкодження, яке я мав. Тяжко, але цікаво.

Гра саме в обороні — це мій сильний бік, тоді як до атаки ходити мені важко.

У Колоса сьогодні вийшов середній блок, більше з акцентом на гру в обороні. Але й моменти були, можна було реалізовувати. Нічия, як мені здається, була б закономірним підсумком, але ми могли й узагалі виграти цю гру.

Натомість маємо цей прикрий автогол. Трішки посумували, але з ким не буває, таке може трапитись у будь-яку секунду, тому просто підтримали партнера в той момент.

Упевненість я став відчувати десь на третьому-четвертому матчі в УПЛ. Із кожною грою стає все легше, але перші ігри були дійсно важкими. Рівень, звичайно, відрізняється від U19 в кілька разів.

Спочатку не розуміли один одного з партнерами, але з кожною грою це все більше зникає.

Полісся? Теж дуже гарна команда, дуже якісні гравці, як і в Шахтаря, кілька з них викликались до національної збірної, тренерський штаб, який працював ще в Дніпрі-1 U19. Тож я приблизно розумію, який футбол вони здатні показати, а отже треба готуватись до того матчу", — заявив український виконавець.

Наступний матч ковалівський Колос проведе в гостях у житомирського Полісся.