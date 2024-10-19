Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 10-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють Олександрія та полтавська Ворскла.

Олександрія та полтавська Ворскла зіграють на стадіоні Ніка в рамках десятого туру української Прем'єр-ліги.

Руслан Ротань, після нічиєї проти львівського Руху (1:1), залучив до стартового складу Козака та Мишньова в центрі поля.

Сергій Долганський, на тлі поразки від житомирського Полісся (1:2), використав із перших хвилин Хрипчука, Скляра та Челядіна в трикутнику в центрі поля.

Олександрія: Єрмаков — Кравченко, Кампуш, Шабанов, Мартинюк — Козак, Калюжний, Мишньов — Беззера, Філіппов, Бєляєв.

Запасні: Шевченко, Ковалець, Костишин, Кулаков, Логінов, Плакса, Ващенко, Скорко, Джевані, Копина, Шостак, Погорілий.



Ворскла: Ісенко — Пердута, Гучек, Чорноморець, Бацула — Хрипчук, Скляр, Челядін — Кане, Ієде, Нестеренко.

Запасні: Домолега, Корнієнко, Ндукве, Ковталюк, Прус, Черниш, Ізотов, Шкрієль.



Гра Олександрія — Ворскла почнеться о 13:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.