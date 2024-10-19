У неділю, 20 жовтня, криворізький клуб гостюватиме в Зорі.
Ноа Ндомбазі, фото Кривбас
19 жовтня 2024, 15:14
Центральний нападник Ноа Ндомбазі може дебютувати за Кривбас в офіційних матчах уже в десятому турі УПЛ-2024/25.
Криворізький клуб отримав усі дозвільні документи та вніс 23-річного француза до заявки на поєдинки чемпіонату України.
Ндомбазі: Знаю, що в УПЛ грали видатні футболісти
Нагадаємо, "червоно-білі" уклали угоду з гравцем прямо під час трансляції матчу проти Олександрії наприкінці вересня.
Завтра, 20 жовтня, колектив Юрія Вернидуба гостюватиме в луганської Зорі (початок — о 18:00).