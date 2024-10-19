Україна

У неділю, 20 жовтня, криворізький клуб гостюватиме в Зорі.

Центральний нападник Ноа Ндомбазі може дебютувати за Кривбас в офіційних матчах уже в десятому турі УПЛ-2024/25.

Криворізький клуб отримав усі дозвільні документи та вніс 23-річного француза до заявки на поєдинки чемпіонату України.

Ндомбазі: Знаю, що в УПЛ грали видатні футболісти

Нагадаємо, "червоно-білі" уклали угоду з гравцем прямо під час трансляції матчу проти Олександрії наприкінці вересня.

Завтра, 20 жовтня, колектив Юрія Вернидуба гостюватиме в луганської Зорі (початок — о 18:00).