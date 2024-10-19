Україна
19 жовтня 2024, 15:36
Олександрія мінімально здолала Ворсклу й очолила таблицю УПЛ
Команда Руслана Ротаня продовжує успішну серію на власному полі.
Олександрія — Ворскла, фото ФК Олександрія
19 жовтня 2024, 15:36
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Олександрія — Ворскла 1:0
Гол: Бєляєв, 58
Олександрія: Єрмаков — Кравченко, Кампуш, Шабанов, Мартинюк — Козак, Калюжний, Мишньов (Джевані, 64) — Беззера, Філіппов (Кулаков, 85), Бєляєв (Шостак, 64).
Ворскла: Ісенко — Пердута, Гучек, Чорноморець, Бацула — Хрипчук, Скляр (Ковталюк, 64), Челядін (Ндукве, 64) — Кане (Кулаковський, 81), Ієде (Корнієнко, 82), Нестеренко.
Попередження: Калюжний, Мишньов, Шостак — Челядін, Скляр, Ісенко