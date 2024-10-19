Україна

Коментар керманича київської команди.

Головний тренер Динамо Олександр Шовковський прокоментував на регламентній післяматчевій пресконференції переможний матч проти Оболоні (5:1) в рамках 10-го туру УПЛ.

"Вітаю всіх уболівальників команди з перемогою. Вітаю всіх уболівальників, які були присутні сьогодні на стадіоні. Це дуже важливо, адже ми граємо для глядачів. Але ще раз хочу наголосити, що ми граємо завдяки нашим ЗСУ. Наша пошана їм за їхню мужність та відвагу.

Готуючись до сьогоднішньої гри, ми чудово розуміли, що в нас багато гравців перебувають у лавах національних збірних. Збірники повернулися 15-го числа, отримали вихідний, а вже 16-го доєдналися до основної групи. Гравці ж молодіжної збірної взагалі лише 17-го зранку доїхали до Києва. Тож ми переважно розраховували на гравців, що залишалися в Києві.

На жаль, ще раз доводиться констатувати, що ми не можемо розраховувати на Андрія Ярмоленка – в нього певні проблеми з ахілом. Також починає своє відновлення Олександр Піхальонок, і Браян Себальйос також на шляху до того, щоб набирати форму, але поки він навіть не долучався до роботи в основній групі й працює індивідуально.

Загалом, можу сказати, що непросто тренуватися, коли в розпорядженні залишилося лише вісім польових гравців, тож довелося долучити до роботи з "основою" двох гравців із юнацької команди", — сказав Шовковський.

На Football.ua доступний огляд матчу Оболонь — Динамо.