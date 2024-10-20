Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинкiв третього дня 10-го туру чемпіонату України, якi відбудуться 20 жовтня.

Форс-мажор імені Поворознюка подарував Інгульцю дивовижне, майже унікальне випробування на сезон.

ЛНЗ — Інгулець

Недiля, 20 жовтня, 13:00. “Черкаси-Арена”. Пряма трансляція на UPL TV

Продовжуємо відстежувати турне Інгульця Україною. Складно назвати інакше серію із суцільних виїзних матчів – усім відомий кейс “Арени Інгулець” призвів до того, що команда Поворознюка гратиме спочатку лише на виїзді, а потім лише вдома. Цікаво було б дізнатися, чи були подібні випадки в будь-яких інших лігах в історії футболу – і взагалі, в якій країні ще не зняли б з чемпіонату команду, яка сама цього хоче по півроку не в змозі вирішити питання з ареною.

З іншого боку, у другій частині чемпіонату Інгулець зовсім перестане їздити: лише прийматиме одного суперника за іншим. Це може стати вирішальною перевагою у лізі, коли ніхто не може ані літати, ані мандрувати будь-яким транспортом ночами, і дорога суперників стабільно займає цілі дні. Ну а поки що головним завданням може бути “не сильно відстати від рятівної зони”.

Зрозуміло, що поки що Інгулець останній, але у дев'яти виїзних матчах він здобув п'ять нічиїх – не так і погано. Оболонь попереду ні на бал, Лівий Берег та Верес зовсім близько – грубо кажучи, достатньо потім обіграти їхні будинки, щоб вийти вперед. Ну а в Черкасах, звісно, ​​команда Кобіна відбиватиметься у повному складі. ЛНЗ без проблем отримає ініціативу, але чи зможе клуб її конвертувати у результат – велике питання. Чорноморець, наприклад, у попередньому домашньому поєдинку обіграти не змогли.

Орієнтовні склади

ЛНЗ: Кучеренко — Путря, Саліху, Муравський, Г. Пасіч — Яшарі, Нонікашвілі — Олійник, Молло, Авагімян — Момо.

Інгулець: Паламарчук — Малиш, Вілівальд, Шершень, Мельничук — Білоцерковець, П’ятов, Волохатий, Козак — Сад, Сітало

ЦІКАВІ ФАКТИ:

40-й матч ЛНЗ в УПЛ.

Безвиграшна клубна рекордна серія ЛНЗ триває в УПЛ 5 ігор: 3 нічиї та 2 поразки.

Пропускна клубна рекордна серія ЛНЗ триває в Чемпіонаті 8 матчів — 13 голів.

Безвиграшна клубна рекордна серія Інгульця продовжується в УПЛ 10 ігор: 5 нічиїх та 5 поразок.

Василь Кобін біля керма різних клубів в гостях в УПЛ ще не перемагав — у 22 матчах: 10 нічиїх та 12 поразок.

10-й матч Василя Кобіна біля керма Інгульця в УПЛ.

15-й гол в УПЛ може забити Геннадій Пасіч (ЛНЗ).

10-й «сухий» матч в УПЛ може провести Олексій Паламарчук (Інгулець).

прогноз 1:0

ЧОРНОМОРЕЦЬ — ВЕРЕС

НЕДIЛЯ, 20 ЖОВТНЯ, 15:30. “ЧОРНОМОРЕЦЬ”, ОДЕСА. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА УПЛ.ТБ

До речі про одеситів. Минулий сезон Чорноморець закінчив на 12-му місці, зараз іде на десятому. А якщо немає різниці, навіщо платити більше?

Розставання з Григорчуком і всіма гравцями, які мали пропозиції у вищій лізі, ніяк не підкосило позиції футбольної Одеси. Команда почала грати у гранично простий футбол, взяла під цю справу Олександра Бабича – і впевнено штампує один сухий матч за іншим. У програші, чесно кажучи, залишилися ми – ті, хто футбол дивиться. За Григорчука Чорноморець грав цікавіше... Але якби з таким складом одесити грали ще й у сміливий футбол, з високим пресингом, то мали б одну дорогу – в першу лігу.

Верес, тим часом, стає все сильнішим і сильнішим за складом, але ніяк не може залишити “підвал” турнірної таблиці. Скільки тренерів не змінюй, а результати Вірта ніхто перевершити не може (до речі, нещодавно воротар-легенда Шахтаря прийняв тернопільську Ниву). Шандрук намагається грати цікавіше, видовищніше, ніж було за Лавриненка, але отримує програш Лівому Берегу. Цікаво буде, до речі, побачити, яку модель тренер Вереса вибере на гру в Одесі: закрито-обережну, що різко збільшить шанси на 0:0, або більш відкриту, за якої можна буде виграти – але можна, звісно, ​​і програти.

Орієнтовні склади

Чорноморець: Рудько — Удод, Жаржу, Скиба, Кисіль — Єрмаков — Бутко, Пшеничнюк, Габелок, Петряк — Хобленко

Верес: Когут — Протасевич, Гончаренко, Вовченко, Сміян — Кльоц, Яго — Луан, Годя, Шарай — Мрвальєвич

ЦІКАВІ ФАКТИ:

Чорноморець може 100-й раз на своєму полі зіграти внічию в УПЛ.

Верес може здобути 50-ту перемогу в історії Чемпіонату.

На своєму полі Чорноморець обходиться без нічиїх впродовж рекордних для клубу 17-ти ігор УПЛ: 7 перемог та 10 поразок.

Гольова серія Вереса триває 6 ігор — 8 голів.

Олександр Бабич біля керма різних клубів може зазнати 90-ї поразки у всіх турнірах, в тому числі 80-ї в УПЛ.

10-й гостьовий матч Олега Шандрука біля керма Вереса в УПЛ.

25-й гол в УПЛ може забити Олексій Хобленко, 10-й — Богдан Бутко (обидва — Чорноморець), Дмитро Кльоц, Владислав Шарай (обидва — Верес).

50-й матч в УПЛ може провести Роман Гончаренко (Верес).

прогноз 1:0

ЗОРЯ — КРИВБАС

НЕДIЛЯ, 20 ЖОВТНЯ, 18:00. “ДИНАМО”. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ — УПЛ.ТБ

А закінчиться ігровий день грою бронзових призерів: діючого і попереднього. Щоправда, в українському футболі все змінюється так швидко, що зараз ні Зоря, ні Кривбас про першу трійку навіть не мріють. Кривбас погано розпочав сезон, від початку відстав від Олександрії з Поліссям, а луганчани... Якщо чесно, складно взагалі уявити, в якій перспективі клуб боротиметься за високі місця.

З початком війни – а Зоря краще за дуже-дуже багатьох знає, що війна почалася не два, а 10 років тому – луганці чудово скористалися ситуацією, коли клуби зникали один за одним. Вони спочатку збирали найкращих гравців із категорії тих, хто не потрібний Шахтарю та Динамо – типу того ж Караваєва; потім на правах третьої-четвертої команди ліги могли дозволити собі заробляти на єврокубках і знову ж таки збирати в принципі найкращих із тих, хто не потрібен грандам: типу Кабаєва, Громова, Юрченка. Але зараз, коли у нашому футболі з'явилися нові амбітні клуби, Зоря швидко пішла вниз. Фундамент у команди один із найслабших у вищій лізі, це очевидно.

Добре, зараз не час нити. Будківський повернувся і почав забивати одразу, з перших матчів. Бомбардир – це вже половина справи, від Бартуловича потрібно просто забезпечити “годування” Будківського достатньою кількістю та якістю передач. Думаю, Кривбас без проблем отримає ініціативу і більше триматиме м'яч, але чи здобуд він із цього користь – велике питання. Стецьков у дублі, а без нього захист Кривбасу помітно слабший – Олександрія, наприклад, уже взяла три очки у Кривому Розі.

Орієнтовні склади

Зоря: Турбаєвський — Жуніньйо, Ескінья, Джордан, Вантух — Мічин, Башич, Яцик, Антюх — Горбач, Будківський

Кривбас: Кліщук — Бандейра, Романчук, Драмбаєв, Д. Кузик — Бізімана, Вакулко — Задерака, Луньов, По — Соса

ЦІКАВІ ФАКТИ:

Зоря проведе 340-й домашній матч в УПЛ, в якому може 80-й раз зіграти внічию або забити 450-й гол (ще 2 м’ячі).

Безнічийна серія Зорі триває в Чемпіонаті 11 ігор: 4 перемоги та 7 поразок.

Безнічийна гостьова серія Кривбасу триває 7 ігор: 3 перемоги та 4 поразки.

Головний тренер Кривбасу Юрій Вернидуб очолює список тренерів-гвардійців Зорі в УПЛ — 219 ігор.

340-й матч Юрій Вернидуба на чолі різних клубів у всіх турнірах, в якому його підопічні можуть зазнати 120-ї поразки.

Підопічні Младена Бартуловіча з різних клубів внічию в УПЛ ще не грали — в 8-ми матчах: 4 перемоги та 4 поразки.

45-й гол в УПЛ може забити Пилип Будківський (Зоря), 25-й — Дмитро Хомченовський, 10-й — Єгор Твердохліб (обидва — Кривбас).