Україна

Захисник Динамо Київ прокоментував перемогу над Оболонню.

У рамках десятого туру української Прем’єр-ліги напередодні Динамо Київ обіграло Оболонь у столичному дербі на полі суперників.

Оболонь — Динамо Київ 1:5 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри захисник "біло-синіх" Олександр Караваєв прокоментував виступ власної команди.

"Ми багато спілкуємось із хлопцями, і я казав Кабаєву, що якщо він зміщується до центру, то нехай або пробиває, або віддає пас урозріз. Він послухався, віддав дуже хороший пас, у мене було багато часу, аби підробити та влучно пробити.

Так складається гра, що десь удається створювати моменти, а десь — ні. За ходом матчу перебудувались, але при цьому ми вже досягли результату, тож супернику довелось відкриватись і ми ще мали багато нагод для забитих м’ячів.

Розуміємо, що графік важкий, але ми звикли до нього. Усі розуміють, у якому клубі грають, і які цілі та задачі стоять перед нами. Безперечно, до наступних матчів безпосередньо ще не готувались, оскільки найважливіший матч — це той, який іде наступним за календарем. Тож зараз відбулась гра з Оболонню, і від завтра вже зробимо корективи по зіграному поєдинку й готуватись до наступного.

Не сказав би, що матч проти Оболоні для нас є особливим, адже для нас зараз кожен матч особливий. У нас насичений графік і немає часу переживати чи радіти — зіграли гру й готуємось до наступної. Попереду довга дорога, тому треба більше уваги приділяти відновленню. Зараз це виходить на перший план при підготовці до матчів.

Загалом згадували той програний матч у Кубку минулого сезону, але не акцентували увагу. Але особисто я пам’ятаю все, тож згадував. Бувають такі моменти — тоді ми створили багато моментів, у підсумку пропустили, й так і закінчили. Але то вже історія, зараз уже інша історія, тож і готувались по-іншому.

Знаю багатьох гравців із Оболоні, хто давно грає, але ні з ким не спілкувався. Лише добре знаю їхнього лікаря, адже багато з ним працювали в молодіжній та національній збірній", — заявив український виконавець.

У наступному турі київське Динамо гостюватиме у полтавської Ворскли.