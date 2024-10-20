Україна

Півзахисник Динамо Київ прокоментував перемогу над Оболонню.

Напередодні в рамках десятого туру української Прем’єр-ліги Динамо Київ обіграло Оболонь у столичному дербі на полі суперників.

Оболонь — Динамо Київ 1:5 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри півзахисник "біло-синіх" Володимир Бражко прокоментував виступ власної команди.

"Чудові враження після розгромної перемоги?! Ми ж працюємо для того, щоб забивати якомога більше голів, а пропускати якомога менше. Сьогодні так вийшло, що ми п’ять забили, один пропустили. Але є, що покращувати, будемо готуватись до наступних матчів.

Було трохи важко грати, ще треба декілька днів, аби прийти до оптимальних кондицій, тому що я пропустив 10-12 днів, упродовж яких майже нічого не робив. Будемо тренуватись, набирати форму, щоб ставати краще.

У деяких моментах дійсно було складно, коли було багато атак, доводилось бігати назад–уперед, було трохи важко. Але потім немов відкрилось друге дихання, і я добре себе почував.

Над ударом працюю кожне тренування. Якщо в мене є ця здібність, то треба її використовувати. Дуже радий, що забив і допоміг команді перемогти з великим рахунком.

Не знаю, чи вважати цей матч саме підготовкою до Роми. Треба інколи дивувати суперника схемою гри. Коли вийшов Біловар, зіграли у три центральні захисники. Треба пробувати щось нове, цікаве, чому б ні.

Тепер уже почнемо готуватись до Роми, адже попередній матч тільки закінчився", — заявив український виконавець.

У наступному турі київське Динамо гостюватиме у полтавської Ворскли.