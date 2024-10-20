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Захисник Динамо Київ прокоментував перемогу над Оболонню.

Динамо Київ напередодні в рамках десятого туру української Прем’єр-ліги обіграло Оболонь у столичному дербі на полі суперників.

Оболонь — Динамо Київ 1:5 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри захисник "біло-синіх" Тарас Михавко прокоментував виступ власної команди.

"Звісно, приємно перемагати, ми цьому дуже раді. Можна сказати, було столичне дербі, ми налаштовувались на нього максимально. Звісно, прикро, що забив у свої ворота, але нічого страшного, у майбутньому буду намагатись забивати у чужі.

Усе нормально. Сказали, що про цей момент потрібно забути, так буває. Якщо рахувати матч збірної, виходить, що забиваю вже у четвертому матчі — два м’ячі у ворота суперника, і два — у свої. Якось так.

Ми на кожен матч налаштовуємося максимально й у кожному поєдинку хочемо перемагати. Готуємось до кожного суперника однаково.

Ми дивились матчі Оболоні й бачили, що вони грають в хороший футбол. Тож чекали, що вони гратимуть не так закрито, як всі думали. Вони також пробували атакувати, тож гра була цікавою. Ми реалізували свої моменти, і могли забити навіть більше.

Думаю, у другому таймі вже відчули впевненість у переможі. Хвилини після 60 ми знали, що переможемо, але хотіли забивати ще більше. Це наше постійне бажання.

Звісно, гра вийшла цікавою. І господарі хотіли створити нам якісь проблеми, і ми, як я вже сказав, намагались забити якомога більше. Забили багато м’ячів, думаю, уболівальники залишилися задоволені.

Важко перелаштовуватись після збірних, адже у збірній одні вимоги, а у клубі — зовсім інші. Але більше сил забирають переїзди, а не ігри, загалом, адаптуватись не так уже й важко та все одно потрібен певний час. Ми лише вчора провели єдине тренування всією групою — вчора. Та загалом все добре.

Уся увага була сконцентрована на матчі з Оболонню. Сьогодні зіграли, а вже з завтрашнього дня думатимемо про Рому та налаштовуватимемось на наступні матчі.

Звісно, я раніше бачив матчі цієї команди. Дивився раніше перші матчі Довбика, коли він лише перейшов до них, але останнім часом — ні. Завтра будемо переглядати", — заявив український виконавець.

У наступному турі київське Динамо гостюватиме у полтавської Ворскли.