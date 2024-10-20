Україна

Керманич Оболоні прокоментував поразку від Динамо Київ.

Оболонь напередодні в рамках десятого туру української Прем’єр-ліги поступилась Динамо Київ у столичному дербі на власному полі.

Оболонь — Динамо Київ 1:5 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "пивоварів" Сергій Шищенко прокоментував виступ власної команди.

"Перш за все, хочу вибачитись перед президентом клубу і перед уболівальниками нашої команди за цей результат.

Що стосується гри, то ми хотіли зіграти сміливіше. Ми могли б зіграти в низькому блоці, відійти назад, але я хочу, щоб наші футболісти грали сміливо, були на м’ячі.

Ви бачили, що коли ми проводили позиційні атаки, ми припустились помилок, які Динамо використовувало.

Із нашого боку були правильні рішення, але якість їх реалізації були не на висоті, і це призвело до голів", — заявив український фахівець.

У наступному турі київська Оболонь гостюватиме у рівненського Вересу.