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Керманич Ворскли прокоментував поразку від Олександрії.

Полтавська Ворскла напередодні в рамках десятого туру української Прем’єр-ліги поступилась Олександрії на полі суперників.

Олександрія — Ворскла 1:0 Відео гола та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "зелено-білих" Сергій Долганський прокоментував виступ власної команди.

"Це була наша поразка, тож які можуть бути відчуття після гри? Розумієте, команда в тижневому циклі навіть не тренувалась. Були відчуття, що буде добра гра, але велика різниця, коли люди тренуються і коли грають під тиском. Не всі це можуть. Різниця дуже велика.

У нас багато чого не вийшло. У атаці нічого не вийшло взагалі. Тому треба щось робити. Ми сиділи, говорили, була серйозна розмова. Тому наступний матч вже буде більш характерним для нас.

До перерви непогано виглядали, а в кінці матчу в підсумку нічого згадати? Ми знали, що так буде. Олександрія — гарна команда, вона набрала багато очок.

Падіння Ковталюка? Це звичайний момент.

Я буду казати про команду, це наші внутрішні справи. Будемо намагатись ставати кращими в наступних іграх.

Кадри — це велика проблема для нас, відсутні важливі гравці — ті ж Крупський, Павлюк, Мякушко. Тому відсутність сталого складу і важливих гравців — це для нас проблема", — заявив український фахівець.

У наступному турі полтавська Ворскла гостюватиме у рівненського Вересу.