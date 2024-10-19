Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 19 жовтня 2024 року.

Олександрія у матчі десятого туру української Прем'єр-ліги на своєму полі мінімально обіграла полтавську Ворсклу (1:0).

Єдиний та переможний гол був забитий у середині другого тайму, коли результативну атаку команди Руслана Ротаня завершив Олександр Бєляєв.

Таким чином Олександрія набрала 23 очки і знову очолила УПЛ, випереджаючи Динамо на один бал, але у киян на одну гру менше. У Ворскли дев'ять очок та 12 рядок.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Олександрія — Ворскла у рамках десятого туру української Прем'єр-ліги-2024/25:

Олександрія — Ворскла 1:0

Гол: Бєляєв, 58.

Олександрія: Єрмаков — Кравченко, Кампуш, Шабанов, Мартинюк — Козак, Калюжний, Мишньов (Джевані, 64) — Беззера, Філіппов (Кулаков, 85), Бєляєв (Шостак, 64).

Ворскла: Ісенко — Пердута, Гучек, Чорноморець, Бацула — Хрипчук, Скляр (Ковталюк, 64), Челядін (Ндукве, 64) — Кане (Кулаковський, 81), Ієде (Корнієнко, 82), Нестеренко.

Попередження: Калюжний, Мишньов, Шостак — Челядін, Скляр, Ісенко.