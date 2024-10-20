Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 19 жовтня 2024 року.

Житомирське Полісся в рамках десятого туру української Прем'єр-ліги на власному полі не зуміло здолати київський Лівий Берег (5:1).

Команда Віталія Первака приїхала до Житомира за здобутими заліковими балами й продемонструвала зразкову гру в обороні, виконавши завдання, із яким до цього не впорався жоден із суперників колективу Імада Ашура в цьому сезоні — зберегла ворота недоторканими.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Полісся — Лівий Берег у рамках десятого туру української Прем'єр-ліги-2024/25:

Полісся — Лівий Берег 0:0

Полісся: Волинець — Шастал (Віалле, 57), Чоботенко, Сарапій (Брістрич, 81), Михайліченко — Таллес Коста, Кушніренко, Крушинський (Смоляков, 81) — Лєднєв, Луїфер (Пайшао, 57), Назаренко.

Лівий Берег: Механів — Соколов, Семенов, Якимів, Шаповал — Співаков (Приходько, 80), Дедух — І. Когут, Синиця (Войцеховський, 80), Сіднней — Сухоручко.

Попередження: Крушинський, Таллес Коста — Співаков, Шаповал