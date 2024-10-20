Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 10-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють черкаський ЛНЗ та петровський Інгулець.
Олів'є Тілль, фото ФК ЛНЗ
20 жовтня 2024, 11:58
Черкаський ЛНЗ та петровський Інгулець зіграють на черкаському Центральному в рамках десятого туру української Прем'єр-ліги.
Андрес Карраско, після розгрому від донецького Шахтаря (1:5), залучив до стартового складу Дайко в трійці центральних захисників, тоді як Топалов гратиме на лівому фланзі, а Тілль розташується в центрі поля. Халайла долучиться до ланки атаки.
Василь Кобін, на тлі нічиєї проти львівських Карпат (0:0), використав із перших хвилин Дубілея на правому фланзі оборони, тоді як Лосенко гратиме в центрі поля, а Резепов розташується праворуч в атаці.
ЛНЗ: Кучеренко — Путря, Саліху, Дайко, Муравський, Топалов — Нонікашвілі, Яшарі, Тілль — Халайла, Момо.
Запасні: Пеньков, Самойленко, Норенков, Г. Пасіч, Ангелов, Бойко, Олійник, Бар, Авагімян, Наумець, Молло.
Запасні: Жилкін, Шершень, Кисленко, Козиренко, Пушкарьов, Лісняк, Мисик, Сидоренко, Могильний, Сад, Петько, Козак.
Інгулець: Паламарчук — Дубілей, Вілівальд, Малиш, Мельничук — Лосенко, Волохатий, П’ятов — Резепов, Сітало, Білоцерковець.
Гра ЛНЗ — Інгулець почнеться о 13:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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