Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 10-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють черкаський ЛНЗ та петровський Інгулець.

Черкаський ЛНЗ та петровський Інгулець зіграють на черкаському Центральному в рамках десятого туру української Прем'єр-ліги.

Андрес Карраско, після розгрому від донецького Шахтаря (1:5), залучив до стартового складу Дайко в трійці центральних захисників, тоді як Топалов гратиме на лівому фланзі, а Тілль розташується в центрі поля. Халайла долучиться до ланки атаки.

Василь Кобін, на тлі нічиєї проти львівських Карпат (0:0), використав із перших хвилин Дубілея на правому фланзі оборони, тоді як Лосенко гратиме в центрі поля, а Резепов розташується праворуч в атаці.

ЛНЗ: Кучеренко — Путря, Саліху, Дайко, Муравський, Топалов — Нонікашвілі, Яшарі, Тілль — Халайла, Момо.

Запасні: Пеньков, Самойленко, Норенков, Г. Пасіч, Ангелов, Бойко, Олійник, Бар, Авагімян, Наумець, Молло.



Інгулець: Паламарчук — Дубілей, Вілівальд, Малиш, Мельничук — Лосенко, Волохатий, П’ятов — Резепов, Сітало, Білоцерковець.