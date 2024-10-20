Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 10-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють одеський Чорноморець та рівненський Верес.

Одеський Чорноморець та рівненський Верес зіграють у рамках десятого туру української Прем'єр-ліги.

Олександр Бабич, після перемоги над київською Оболонню (1:0), залучив до стартового складу Кайо праворуч в атаці.

Олег Шандрук, на тлі перемоги над луганською Зорею (2:1), використав із перших хвилин Морозка на правому фланзі оборони, тоді як Дахновський зіграє ліворуч в атаці.

Чорноморець: Рудько — Бутко, Удод, Скиба, Кисіль — Єрмаков, Жаржу — Кайо, Габелок, Петряк — Хобленко.

Запасні: Аніагбосо, Вічний, Савченко, Лотоцький, Лацабідзе, Сігеєв, Васильєв, Пшеничнюк, Янаков, Шпорн, Попов, Шевцов.



Верес: Когут — Морозко, Гончаренко, Вовченко, Шевченко — Яго, Кльоц — Луан, Годя, Дахновський — Мрвальєвич.

Запасні: Ющишин, Кулик, Чечер, Сміян, Баран, Кучеров, Куція, Шарай, Нонго, Степанюк, Гайдучик, Мельник.



Гра Чорноморець — Верес почнеться о 15:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.