Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 10-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють одеський Чорноморець та рівненський Верес.
Віталій Дахновський, фото ФК Верес
20 жовтня 2024, 14:38
Одеський Чорноморець та рівненський Верес зіграють у рамках десятого туру української Прем'єр-ліги.
Олександр Бабич, після перемоги над київською Оболонню (1:0), залучив до стартового складу Кайо праворуч в атаці.
Олег Шандрук, на тлі перемоги над луганською Зорею (2:1), використав із перших хвилин Морозка на правому фланзі оборони, тоді як Дахновський зіграє ліворуч в атаці.
Чорноморець: Рудько — Бутко, Удод, Скиба, Кисіль — Єрмаков, Жаржу — Кайо, Габелок, Петряк — Хобленко.
Запасні: Аніагбосо, Вічний, Савченко, Лотоцький, Лацабідзе, Сігеєв, Васильєв, Пшеничнюк, Янаков, Шпорн, Попов, Шевцов.
Верес: Когут — Морозко, Гончаренко, Вовченко, Шевченко — Яго, Кльоц — Луан, Годя, Дахновський — Мрвальєвич.
Запасні: Ющишин, Кулик, Чечер, Сміян, Баран, Кучеров, Куція, Шарай, Нонго, Степанюк, Гайдучик, Мельник.
Гра Чорноморець — Верес почнеться о 15:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.